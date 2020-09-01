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’de ‘yenge’ torpili

Geçtiğimiz aylarda İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tülay Şaroğlu’nun ‘yenge’ torpilinden yararlandığı ortaya çıktı. Şaroğlu’nun Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yengesi olduğu belirlendi. Tülay Şaroğlu’nun önce Bayraklı Belediyesi’nde Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yaptığı, ardından da Başkan Yardımcılığı’na getirildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 1.9.2020 13:00 Son Güncelleme: 1.9.2020 13:18 ABONE OL
CHP’de ‘yenge’ torpili

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Ulaş Aydın atanmıştı. Ulaş Aydın'dan boşalan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise kısa süre önce Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirilen Tülay Şaroğlu transfer edilmişti.

VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun CHP'nin bilindik torpillerinden yararlandığı ortaya çıktı. Tülay Şaroğlu'nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.

İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
Tülay Şaroğlu'nun İzmir'e atanmadan önce Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nde çalıştığı, burada Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı yaptığı belirlendi.

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CHP’de ‘yenge’ torpili
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