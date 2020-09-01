DHKP-C’li avukata desteğe suç duyurusu

Vatan Partili bir grup avukat, cezaevinde girdiği ölüm orucunda ölen DHKP-C'li avukat Ebru Timtik'in dev posterinin İstanbul Barosu'na asılmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin Timtik'e, yargılanmasının başından beri sahip çıktığı ve örgütsel bir eylem olarak başlattığı ölüm orucunu kutsadığı ifade edildi. Dilekçede, baro başkanı ve terör örgütüne destek olan yönetim kurulu üyelerinin "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret", "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmaları talep edildi.