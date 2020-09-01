FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 31 şüphelinin yarısı itirafçı oldu, 8 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Önceden haklarında işlem yapılan örgüt mensubu asker şahıslardan itirafçı olanlarının bir kısmının ifade ve teşhislerinde geçen, ayrıca örgütsel kontörlü/ ankesörlü sabit hat irtibatı ile örgüte mensubiyet yönünde sair tespitleri bulunan, yapılanmada örgütsel isimlendirmeyle "öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü, yer teminci ve doktor" olarak faaliyet yürüten şahıslar tesğit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 59 sivil örgüt yöneticisi/ üyesi şahıs hakkında geçtiğimiz Cuma günü saat: 06:00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü nezdinde İzmir ve 28 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

Yapılan operasyonlar kapsamında bugüne kadar 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanabilen şüphelilerden; 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel işleyiş ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

20 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ayrıca tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmakla birlikte verdikleri bilgilerin eksik ve faydasız olduğu değerlendirildi. Sonuç olarak itirafçı oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla 5'i itirafçı olmaları, 6'sı delil durumu, 1'i sağlık durumu nedeniyle olmak üzere) serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemi devam ederken 28 şüpheli ise firari durumda...





İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon