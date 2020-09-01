Provokasyon makinesi

Avrupalı politikacıların bile kapalı kapılar ardında 'şımarık çocuk' olarak tanımladığı Yunanistan, son zamanlarda provokasyonda sınır tanımıyor. İşte Yunanistan'ın Türkiye'yi tahrik adımları;Göçmenlere zulüm ederek Türkiye'yle gerginlik yarattı, sınıra asker yığdı.Doğu Akdeniz hazımsızlığıyla Batı Trakya'da tatbikat yaparak bölgedeki Türkler'e rahatsızlık verdi.Doğalgaz arama çalışmaları konusunda yapılan istikşafi görüşmeleri ve müzakereleri hiçe sayarak, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta da Mısır ile uluslararası hukukta karşılığı bulunmayan provokatif deniz yetki alanı sınırlandırılmasına yönelik anlaşmalar yaptı.İtalya ile İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkaran Yunanistan, Türkiye tarafında da aynı şeyi yapabileceğine dair hadsiz açıklamalar yaptı.Doğu Akdeniz'de Fransa, BAE ile Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik tatbikatlar yapıldı.AB'ye Türkiye'ye yaptırım uygulanması baskısı yapıldı, ancak bu girişim her seferinde karşılıksız kaldı.BAE Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.Yunanistan dün Fransa'dan 18 Mirage savaş uçağı alınacağı açıkladı.