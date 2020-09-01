Son dakika! Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar!

"KULLANDIĞIMIZ BÜTÜN TEKNOLOJİYİ CUMHURBAŞKANIMIZA BORÇLUYUZ"

Pakdemirli, Türk orman teşkilatının çok deneyimli olduğunu ve orman yangınlarıyla mücadelede dünyadaki en iyi teşkilatlardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, mevcut performansın daha ileriye gitmesi için her yıl makina teçhizatının ve insan kaynağının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesinde gösterdiği özveriden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, "Teçhizat konusunda, makine konusunda, hava araçları konusunda bize çok büyük destekleri oldu. Bize 'Bir ağacın bedeli olmaz, ne gerekiyorsa yapın' dedi. Burada kullandığımız bütün teknolojiyi Cumhurbaşkanımıza borçluyuz." diye konuştu.