Yıkım ise yıkım inşa ise inşa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel felaketi yaşayan Giresun'da önce havadan incelemelerde bulundu. Daha sonra Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ilgili bakanlardan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda kapsamlı bir brifing aldı. Erdoğan, selin en büyük zarar verdiği Celal Müdür Caddesi'nden yürüyerek vatandaşlarla görüştü. Dereli'de sel mağduru olan bazı vatandaşlarla da biraraya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Erdoğan, Tirebolu ilçesinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Erdoğan, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut'un ailelerini de ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Dereli'de yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi:Giresun'un Dereli'yi yeniden inşa edeceğiz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız. Artık bu dere yataklarında konut kalmamalı. Onları rezerv alanında yapacağımız konutlara taşıyacağız . 6 ay sonra bir sene sonra diyeceksiniz ki 'Allah sizlerden razı olsun bu ne kadar güzel projeymiş.' Dere yataklarını da ıslah edeceğiz. Çünkü oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Bu konuda sadece devletin kararlı olması yetmiyor. Milletimizin de devlete gerektiğinde kendi menfaatinden vazgeçme pahasına destek vermesi gerekiyor. Yoksa halkımızın başına gelecek dertlere katlanamayız.Devlet, felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalarımız sürecek.AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73.5 milyon lira ödenek gönderdi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD'a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik.Rabbimiz'in dünyayı kurduğu düzende tabiatın, insanın ve diğer canlıların hakkı vardır. Tabiatın hakkına riayet etmediğinizde sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, işyerleriyle, sair yapılarla işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alıp götürür. Yaylaları betona boğarsak büyük pişmanlık yaşarız. Yaylalar, hayvanlar rahatça otlasın insanlar güzelliklerinden istifade etsin diye var.50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bunu aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe verilecek.Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği olacak. Bölgede 1.3 milyar lirayı bulan proje hayata geçirilecek. Dereli'de 142 konut Doğankent'te 120 konut, köylerde 250 köy konutu inşa edilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Doğankent ilçesinde de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan ilçe halkına iki müjde birden verdi: Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimat vereceğim, buraya hastane inşa edeceğiz. Ayrıca Doğankent ilçesine doğal gaz temin edilecek...BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün Giresun Limanı'ndaki törenle 2020- 2021 Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışını yaptı. Denize mersin ve kalkan balık yavruları bırakan Erdoğan, "Balıkçılarımız vira bismillah diyerek denizlere açılacak, 7.5 ay rızıklarını denizde arayacak" dedi. "Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, suların sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir" diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "En kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Türk Milleti olarak ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."