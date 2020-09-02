3 FETÖ’cü jet ski ile Komşu’ya kaçamadı

EGE Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan üç şüpheli yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı. Tututklanan zanlıların İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları öğrenildi. FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 76 kişiden 59'u gözaltına alındı. İtirafçıların deşifre ettiği şüphelilerin ankesörlü telefonla görüştükleri belirlendi. FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 8 ilde yapılan operasyonda ise 13'ü muvazzaf, biri emekli 14 asker gözaltına alındı.