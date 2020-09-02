Adlı açılışta terör mesajı

İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan 2020-2021 Adli Yıl açılış töreni sosyal mesafe kurallarına uyuyarak yapıldı. Törende konuşan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak "Türk milletinin tarih boyunca kurduğu devletlerin en temel özelliği adaletli olmalarıdır. Aklımızı, vicdanımızı hakka ve adalete teslim etmişiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere devlet birimlerinin terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Albayrak, mücadelenin yargı boyutunu savcı ve hakimlerin yürüttüğünü söyledi. Törende Vali Ali Yerikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve DHKP-C'lilerin şehit ettiği Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası hazır bulundu.