DEAŞ’ın elebaşısı kıskıvrak

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem hazırlığında olduğu yönündeki bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Sağır, 18 Ağustos'ta tutuklandı. Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve şifreli mesaj programları aracılığıyla Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ise Adana'da gözaltına alındı.Mahmut Özden'in kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi. Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakit operasyon yaptı. DEAŞ'ın "Mudafa" ismi verilen, örgüt üyelerinin gizlenerek faaliyetlerde bulundukları ve tek tek tespit edilen gizli hücre evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şok baskında aralarında Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalanmasına ilişkin, gözaltına alınanların 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylem yapma hazırlığı içinde olunduğunu, siyasi ve devlet adamların kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi hususunda plan yaptıklarının belirlendiğini anlattı. Soylu, "Çok zor bir sınırdayız, zor bir alandayız. Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Tabi kafamı karıştıran başka işler de var, o da şu: Aslında DEAŞ'a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin motivasyon sağladığına ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmak gerekir. Arkadaşlarımız bununla ilgili de değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Buna ait riski de ölçmeye buna karşı önlem almaya çalışıyoruz" dedi.