Son dakika haberi: FETÖ'cü eski askerlerin yeni yöntemi: Jet ski

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda, dün, 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pırlanta Plajı açıklarında jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlendi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde kaçabilecek noktaları belirlemek için keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

TURİST KILIĞINDA FİRAR

FETÖ suçlamasıyla haklarında soruşturma bulunan ve tutuksuz yargılanan eski askerlerin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin arasına karışma vakalarının fark edilmesinin ardından, turist kılığında jet ski kiralamak ve bu şekilde Yunanistan'a geçmek yöntemini benimsedikleri öğrenildi. Sahil güvenlik ekiplerinin, konu hakkında teyakkuzda olduğu vurgulandı.