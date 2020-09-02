Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür

CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Dr. Hulki Cevizoğlu'nun yaptığı 'Ceviz Kabuğu' isimli programa sansür uygulandı.

Cevizoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Halk TV'ye sert eleştirilerde bulundu. Paylaştığı tweetinde, "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.

Tweete yüzlerce yorum gelirken çok sayıda kişi Halk TV'ye tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER

"Yeni dönemde sizle çalışmak istemeyebilir, bu hakkı var mı var, ancak size bir şey demeden böyle bir işe imza atması, size ve ekibinize olduğu kadar izleyene de saygısızlık, üzüldük"

"Hulki bey; yandaş medya dediğiniz tüm kanallara istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz ve en son CNN' e çıktınız,çıktığınız kanalı canlı yayında eleştirdiniz. Yandaş deyip duruyorsunuz ama vallahi sizin kanallar yandaş'tan öte Candaş. sizi bile harcamaları dediğim doğruluyor."

"Sn.Hulki Cevizoğlu Halk tv yokken de http://vardı.Ve var olmaya da devam edecek.Kaybedenin Sn. Hulki Cevizoğlu olmayacağı kesin.Ama üzüldüm,bu tavır halk tv ye hiç yakışmamış.Eleştirdiğin bir şeyi kendin yapmamalısın.Yoksa ne farkın kalır eleştirdiklerinden?"