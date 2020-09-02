İBB’nin kariyer danışmanlığına ‘kariyersiz’ atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) 'kariyer danışmanı' olan ve kendisine oda tahsis edilen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın işe giriş için 'kariyerinin yeterli olmadığı' ortaya çıktı. İBB tarafından geçtiğimiz ocak ayında yayımlanan işe alım ilanında adayların insan kaynakları alanındaki işleyişe hakim, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli olması şart koşuldu. Ancak insan kaynakları alanı ile hiç bir ilgisi olmayan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden 2019'da mezun olan Türkyılmaz'ın hiç bir iş deneyimi olmadan işe alındığı ortaya çıktı. 21 Eylül 2017'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve finale kalan Türkyılmaz'ın halen CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.