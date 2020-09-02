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! Bakan Varank'tan açıklaması!

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:10 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:18 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Varank'tan YÖK açıklaması!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Varank'tan YÖK açıklaması!
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