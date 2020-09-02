SON DAKİKA! Bakan Varank'tan YÖK açıklaması!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız" dedi.

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