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Son dakika: 'li tecavüzcü 'e bir şok daha! Başsavcılık o itirazı reddetti

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'nitelikli ' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek 'ye gönderilen eski Milletvekili 'in, yurt dışı çıkış yasağına itirazı reddedildi.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:46 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'e bir şok daha! Başsavcılık o itirazı reddetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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Bu süreçte HDP tarafından partiden ihraç edilen Tuma Çelik, avukatı aracılığıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek, yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çelik'in itirazının reddedilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, Çelik'in itirazını reddetti.

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Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'e bir şok daha! Başsavcılık o itirazı reddetti
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