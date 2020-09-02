Tele 1’in sahibi Fetullahçılar”

Yurt Gazetesi'nin sahibi ve CHP eski Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan CHP destekçisi Tele 1 Televizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tele 1'in FETÖ'cü Akın İpek'in desteğiyle kurulduğunu belirten Özbolat, Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'a "Tele 1'in kaynağını açıkla. Kaynak benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sordu. FETÖ'nün finans kaynaklarından sorumlu örgüt yöneticisi firari Akın İpek, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen hakkında "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" ifadelerini kullanmıştı. İpek, İngiltere'de yaşıyor. Durdu Özbolat, önceki akşam gazeteci Cüneyt Özdemir'in paylaştığı bir haber üzerinden Yurt Gazetesi'ni hedef alan Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hırsızlık ve FETÖ'cülükle suçladı. Yurt Gazetesi'nin Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Özbolat, Yanardağ'a şu soruları yöneltti:Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu, enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir, onu açıkla?Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından 'maaş gaspçısı' diye konuşanlar mı dolandırıcı?Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ'cü... Bu nasıl çizgi? Yurt Gazetesi Finans Müdürü Bilal Başer de Merdan Yanardağ'ın şahsi hesabına gönderdikleri tutarın 528 bin 100 TL olduğunu, Yanardağ'ın kuruluşundan itibaren 25 milyon dolar harcattığını açıkladı. Yurt Gazetesi'nin Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:"Merdan Yanardağ milletvekili danışmanı olarak başladığı işte Özbolat'ın güvenini kazanarak TV'nin başına geçmeyi başarmıştır. Ancak TV henüz faaliyete geçmeden Yanardağ, Kıbrıs'ta bir kanal alınmasını önermiş, Özbolat da Metin Şadi'den Kıbrıs AS TV'yi satın almıştır. Yanardağ, TV yanında bir de gazete kurulmasını istemiş, Yurt ismini ve haklarını üzerine tescil ettirmiştir. Yanardağ henüz yayın hayatına başlamayan TV için astronomik harcamalar yaparak yakınlarını yüksek maaşlarla işe almıştır. Gazeteyi görünce de TV'yi boşlamıştır. Günde 80 bin basılan gazetenin satışı 15-20 bin olsa da tirajın yüksek görünmesi için gazete alındığını Özbolat öğrenmiştir. Yaklaşık 30-35 bin gazete hurdaya, gelirleri de başkalarına gitmiştir."