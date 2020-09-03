Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada; bugün bazı belirtiler nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını ve uygulanan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade etti. Doktorların süreci evde geçirmelerini uygun gördüğünü açıklayan eski Başbakan, sevenlerinden dua istedi. Peki, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

BİNALİ YILDIRIM'IN EŞİ SEMİHA YILDIRIM KAÇ YAŞINDA, KORONA MI OLDU? İŞTE SAĞLIK DURUMU

Eski başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım twitter hesabından şimdilik sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade ederken "Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz." İfadelerini kullandı…