Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

kimdir, kaç yaşında? ’ın eşi Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

Gelen son dakika açıklamasıyla beraber eski başbakan ve eşi 'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşiyle beraber sağlık durumlarının şuan için iyi olduğunu bildirirken süreci evde geçireceklerini ifade etti. Peki, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:51 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:51 ABONE OL
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada; bugün bazı belirtiler nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını ve uygulanan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade etti. Doktorların süreci evde geçirmelerini uygun gördüğünü açıklayan eski Başbakan, sevenlerinden dua istedi. Peki, Binali Yıldırım'ın eşi kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

BİNALİ YILDIRIM'IN EŞİ SEMİHA YILDIRIM KAÇ YAŞINDA, KORONA MI OLDU? İŞTE SAĞLIK DURUMU

Eski başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım twitter hesabından şimdilik sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade ederken "Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz." İfadelerini kullandı…

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

1954, yılında doğdu. Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı 'ın eşi.

İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?

SEMİHA YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

açıklamasında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım korona mı oldu, sağlık durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA