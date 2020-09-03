Erdoğan’dan “Ayasofya kitabı” talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. Ayasofya'nın hukuki statüsünün ne olduğu ve Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığı hazırlanacak olan bir kitapla Hristiyan dünyasına anlatılacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı çalışmalara başladı. Toplantıda kitapta neler yer alacağı masaya yatırıldı. AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Cevdet Yılmaz bir sunum yaptı. Kitapta İstanbul'un fethi sonrasında camiye dönüştürülen Ayasofya'nın yüz yıllar boyunca cami olarak kullanıldığı, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya'ya vakıf statüsü kazandırıldığı, vakıf hukuku kapsamında Ayasofya'nın Cami statüsü ile vakfedildiği ve vakıf hukuku gereğince Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili yargı kararına ilişkin belgeler de yer alacak. İngilizce basılacak olan kitap Hristiyan dünyasının önde gelen isimlerine, yabancı misyon şeflerine, Türkiye'ye gelen yabancı misafirlere verilecek.CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 2.5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye harekatlarıyla sadece bölgesinde değil küresel düzeyde oyunları bozduğu, Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisi aleyhine kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği dile getirilmiş, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarını saha hakimiyeti üzerine kurulu yeni bir stratejiye oturtmanın da çok önemli olduğu ifade edilmiştir" denildi.Başkan Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.