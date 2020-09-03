Müvekkilinin suçuna destek olan avukat meslekten çıkarılacak

Cumhurıyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından tutuklanan avukat Ebru Timtik'in açlık grevinde ölümü ve İstanbul Barosu'na asılan pankart üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılışında, "Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" sözlerinin ardından gözler yapılması planlanan değişikliğe çevrildi. AK Parti, Avukatlık Yasası'nın disiplin hükümlerini düzenleyen 135. maddesini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bu maddeye göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından kesin olarak hüküm giyen avukatlar doğrudan meslekten çıkarılacak. Meslekten atılan avukatın ruhsatı geri alınacak ve avukatın adı baro levhasından silinecek. AK Parti 135. maddeye "Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlara meslekten çıkarma cezası verilir" ifadelerini eklemeyi planlanıyor. Yine yapılacak değişiklik kapsamında avukatlarla ilgili kovuşturma yetkisinin barolardan alınarak, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) ya da Adalet Bakanlığı'na verilmesi de planlanıyor.