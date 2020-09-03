MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı burada!

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MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Eylül Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı burada!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 2 Eylül Şans Topu sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ Şans Topu bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, canlı çekilişin ardından sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 2 Eylül Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:05 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:09 ABONE OL
Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 2 Eylül çekilişi sonuçları ile sona erdi. Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 2 Eylül ekranı sabah.com.tr'de!

2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

2 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 725 bin 309 TL 25 kuruş kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 EYLÜL

2 Eylül çekiliş sonuçları Millli Piyango Online üzerinden açıklandı ve haftanın kazanan numaraları belli oldu. Bu haftanın numaraları şu şekilde;

4, 5, 23, 25, 29 + 6

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Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 2 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı burada!
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