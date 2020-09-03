MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Eylül Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı burada!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 2 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 2 Eylül MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

2 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

2 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 725 bin 309 TL 25 kuruş kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...