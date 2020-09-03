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: Başkan AİHM Başkanı'nı kabul etti

haberine göre; Başkan , Başkanı 'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Spano, 14.00'te Külliye'ye geldi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 14:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AİHM Başkanı'nı kabul etti

Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano saat 14.00'te Külliye'ye geldi.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARE PAYLAŞILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM Başkanı Spano'yu kabul ettiği önemli görüşmeden ilk kare, Erdoğan Dijital Medya hesabı tarafından paylaşıldı. Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AİHM Başkanı'nı kabul etti
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