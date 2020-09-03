Son dakika haberi: Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım corona virüse yakalandı! Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haber: Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.



"DUA EDER, DUA BEKLERİZ"

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı! | Video













