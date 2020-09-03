Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni (zatürre) görülen illeri açıkladı!

Dünya genelinde inanılmaz bir hızla yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden coronavirüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde de etkilerini göstermeye devam eden koronavirüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) yapılan son durum değerlendirmesinde en fazla pnömoni görülen iller açıklandı. Peki, Türkiye'de en fazla pnömoni görülen iller hangileri?

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! TÜRKİYE'DE EN FAZLA PNÖMONİ GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 3 Eylül 2020 günü yapılan son durum değerlendirmesinden detaylar şöyle;