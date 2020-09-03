Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni (zatürre) görülen illeri açıkladı!

Dünya genelinde inanılmaz bir hızla yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden coronavirüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde de etkilerini göstermeye devam eden koronavirüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) yapılan son durum değerlendirmesinde en fazla pnömoni görülen iller açıklandı. Peki, Türkiye'de en fazla pnömoni görülen iller hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 3 Eylül 2020 günü yapılan son durum değerlendirmesinden detaylar şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında kişisel Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada;
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları;
ifadeleri kullanıldı...
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