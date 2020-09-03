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virüs haberi! en fazla pnömoni (zatürre) görülen illeri açıkladı!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan 3 Eylül coronavirüs son durum verileri paylaşımında yaptığı değerlendirmede ülke geneline en fazla pnömoni görülen illeri açıkladı. Peki Türkiye’de en fazla pnömoni görülen iller hangileri? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 23:11 Son Güncelleme: 3.9.2020 23:19 ABONE OL
Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni zatürre görülen illeri açıkladı!

Dünya genelinde inanılmaz bir hızla yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere neden coronavirüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ülkemizde de etkilerini göstermeye devam eden koronavirüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) yapılan son durum değerlendirmesinde en fazla pnömoni görülen iller açıklandı. Peki, Türkiye'de en fazla pnömoni görülen iller hangileri?

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! TÜRKİYE'DE EN FAZLA PNÖMONİ GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

tarafından 3 Eylül 2020 günü yapılan son durum değerlendirmesinden detaylar şöyle;

Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni zatürre görülen illeri açıkladı!

tarafında kişisel Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları;

  • Ankara: %4.7
  • İstanbul: %4.61
  • Konya: %8.78
  • Kayseri: %6.49
  • Diyarbakır: %8,37 Güç tedbirde.

ifadeleri kullanıldı...

Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni zatürre görülen illeri açıkladı!

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Son Dakika Corona virüs haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla pnömoni (zatürre) görülen illeri açıkladı!
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