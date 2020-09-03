SON DAKİKA: Gasp, darp, cinsel saldırı... Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı...

Cinsel yönden kendisine herhangi bir harekette bulunmadım. Zaten bu durum kamera görüntülerinde de mevcuttur. İzlenmesi halinde benim taciz etmediğim ortaya çıkacaktır. Gece boyunca tacize uğrayan biri varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana küfür ettiği için kendisini darp ettiğimi kabul ediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.