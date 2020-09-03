SON DAKİKA! Koronavirüs geçirmiş olabilirsiniz… O belirtilere dikkat!

KORONAVİRÜS GEÇİRMİŞ OLABİLİR MİYİM?

2020 BAŞINDA KÖTÜ BİR SOĞUK ALGINLIĞI GEÇİRDİYSENİZ

Pandeminin başında birçok kişi Covid-19'un ABD'de şubat sonu ya da mart ayına kadar yayılmaya başlamadığını düşünüyordu. Ancak Teksas Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma bunun aksini ortaya koydu. Çin 'in Vuhan ve ABD'nin Seattle kentindeki laboratuvarlarda, geçen kış şüpheli grip hastalarının boğazlarından alınan süprüntü örnekleri incelendi.

Araştırmacılar neredeyse incelenen her iki vakadan birinin Covid-19 vakası olduğunu keşfetti. Covid-19'un ABD'ye büyük ihtimale yılbaşı civarı geldiğini düşünüyor.

Yaşanılan belirtilere göre bu soğuk algınlığını test yapmadan Covid-19'un hafif halinden ayırmak çok zor. Ancak genellikle soğuk algınlığında nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı ya da Covid-19'da yaşanan mide ve bağırsak sorunları yaşanmıyor.