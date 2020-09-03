Son dakika: Mine Kırıkkanat, CHP'nin kanalında Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdı

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat bir kez daha skandal sözleri ile gündeme geldi. Kırıkkanat, CHP'nin reklamlar ile fonladığı Tele 1 ekranlarında katıldığı bir programda Türk Milleti'ne hakaretler yapdırdı. Millete üstten bakan bir tavır sergileyen Kırıkkanat'ın skandal sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi Kırıkkanat'ın küstah sözlerine sert tepki gösterdi.

Mine Kırıkkanat, AK Partiye oy verenlere ve Türk milletine hakaret etti | Video

"İRAN DA BİLE DAHA YÜKSEK"

Mine Kırıkkanat, canlı yayında şu skandal ifadeleri kullandı:

Tabii ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek.

Hatta İran da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor.

Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok ya. Ya bizde bu bile yok. Bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık.

KENDİLERİNİ İZLEYENLERİ KÜLTÜRLÜ İLAN ETTİ

Skandal sözlerinin ardı arkası kesilmeyen Kırıkkanat, kendilerini izleyenleri kültürlü olarak tanımladı. Kırıkkanat şu küstah sözler ile konuşmasını sürdürdü:

İşte bizde bu çok eksik çünkü cahil sayımız... Çok önemli bir Latince söz vardır. Kültürlü insanlar için program yaptığımdan söyleyebilirim.'Verba volant, skripta manent.' Sözsel belleği olan, ondan da her şeyi uçan bir seçmen kitlesi.

Özenle yetiştirdikleri, cehaletle eğittikleri seçmen kitlesi... Sen istediğini söyle seçmenine, o cahil. Hatta daha kültürsüz... Anlatabiliyor muyum?

Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kırıkkanat'ın sözlerinin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Küstah sözlere birçok vatandaş paylaşımları ile sert tepki gösterdi. Kırıkkanat'a gelen tepkilerin bazıları şöyle:

90'lı yıllarda öğrencilerin kılık kıyafetini beğenmeyerek, mollalar İran'a diyerek küçümseyen ve niyet üzerinden yargılayan yasakçı zihniyetin temsilcisi Mine Kırıkkanat, şimdi İran için kültür seviyesinin Avrupa'dan da daha yüksek olduğunu söylüyor. Pes artık!

Mine Kırıkkanat Libya ile Liberya'yı aynı ülke zannediyordu, ben uyarmıştım sonra beni engelledi :)) Bugün de cahil-cahil diye ortalarda dolaşıyor :))

Mine Kırıkkanat gibilerini görüp de şükretmemek elde değil...