Son dakika: RTÜK ceza verdi! Netflix dizi filmi 'Cuties' yayından kaldırıldı

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.

Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, 9 Eylül 2020'de yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

Son dakika haberi | RTÜK'ten flaş Netflix kararı! Çocuk istismarı içeren dizi Minnoşlar (Cuties) için... | Video

Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

DİZİ HAKKINDA



Netflix'te 9 Eylül tarihinde yayınlanması planlanan "Cuties" filmi, 11 yaşındaki Amy isimli çocuğun dansçı olması macerasını anlatıyor. 96 dakikalık filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Drama dalında En İyi Yönetmelik ödülünü kazandı.