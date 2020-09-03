Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!

NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmalarını bahane ederek D.K.'yı evine davet etti. Ailesinin evi olduğunu düşünen D.K. davete icabet etti. Tuma Çelik, genç kadının kahvesine ilaç koyarak bayılttıktan sonra tecavüz etti. Genç kadının olayı duyuracağını söylemesinin ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim dokunulmazlığım var, en kötü yurt dışına gider yaşarım. Ama sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" diyerek olayın üstünü kaatmaya çalıştı.

Genç kadın HDP ve derneklerden de yardım isterken, seçim dönemind eolayın patlak vermemesi için parti ve dernekler sessiz kaldı. Genç kadın, baskılara ve şantajlara boyun eğmeyerek olayın takipçisi olunca skandal patlak verdi.