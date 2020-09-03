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Son dakika: Tecavüzcü 'li vekil için kritik gün!

SON DAKİKA HABERİ: Mardin Milletvekili , seçim hazırlıklarını bahane ederek davet ettiği bir kadına tecavüz etmişti. Mağdur kadın, Tuma Çelik'in tüm tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyerek konuyu yargıya taşıyınca skandal ortaya çıkmış, Çelik önce partisinden istifa etmiş, sonra ise ihraç edilmişti. Türkiye'yi sarsan tecavüz skandalı sonrası Tuma Çelik'in yargılanmasının önünü açmak amacıyla vekilliğinin düşürülmesi için harekete geçildi. Çelik ile ilgili gerekçeli rapor hazırlandı.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:06 Son Güncelleme: 3.9.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!

Son dakika haberine göre; Bir kadına tecavüz eden Mardin Milletvekili 'in dokunulmazlığının düşürülmesi için gerekçeli rapor hazırlandı. Rapor bugün Karma Komisyon'a sunulacak. Böylelikle Çelik'in dokunulmazlığının düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nun onayına sunulacak asıl raporun hazırlaması için gereken bir aylık süre de başlamış olacak.

Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde ilk adım bugün atılıyor | Video

Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!

KARMA KOMİSYONUN RAPORU İLE YARGI YOLU AÇILACAK

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran tecavüz skandalının ardından 'in dokunulmazlığının kaldırılması için Karma Komisyon'un raporu bekleniyor. Gerekçeli kararın bugün Komisyon'a sunulmasının ardından 1 aylık yasal süreç başlayacak. Komisyon raporunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirerek Meclis Genel Kurulu'na sunarsa Çelik'in dokunulmazlığı oylama ile kaldırılacak ve yargılamanın önü açılacak.

Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!

NE OLMUŞTU?

Mardin Milletvekili , seçim çalışmalarını bahane ederek D.K.'yı evine davet etti. Ailesinin evi olduğunu düşünen D.K. davete icabet etti. Tuma Çelik, genç kadının kahvesine ilaç koyarak bayılttıktan sonra tecavüz etti. Genç kadının olayı duyuracağını söylemesinin ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim dokunulmazlığım var, en kötü yurt dışına gider yaşarım. Ama sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" diyerek olayın üstünü kaatmaya çalıştı.

Genç kadın HDP ve derneklerden de yardım isterken, seçim dönemind eolayın patlak vermemesi için parti ve dernekler sessiz kaldı. Genç kadın, baskılara ve şantajlara boyun eğmeyerek olayın takipçisi olunca skandal patlak verdi.

Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!

Çelik, olayın ardından önce inkar yoluna başvurdu, daha sonra ise partisinden istifa etti. ise göstermelik bir hamle ila Çelik'i ihraç etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da genç kadının ifadesini alarak Çelik hakkında fezleke hazırladı.

Çelik'in TBMM'deki Genel Kurul Toplantısı'nda milletvekilliğinin son bulması ve yargılanması bekleniyor.

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Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için kritik gün!
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