Tele 1’i kurduğun para nereden geldi Merdan bey!

YURT Gazetesi'nin sahibi ve CHP eski K.Maraş Milletvekili Durdu Özbolat, CHP'yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan Tele1 TV hakkında açıklamalarına devam ediyor. Özbolat, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a, "Son kez ve net olarak bir daha soruyorum. Paranın kaynağını belgeleyebilir misin Merdan Yanardağ?" diye soru sordu. Özbolat, gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ'ın gazeteden almış olduğu ücretlerden bazılarının dekontu da yayımladı.Özbolat; "Yüksek maaşların kanıtı ödediğimiz yüksek sigorta primleri. Bugünkü kanıtımız Yanardağ'a gönderilen paraların bir kısmının dekontları olacak. Israrla 'borçlusunuz', 'dolandırıcısınız', 'maaş gaspçısısınız' diyen Yanardağ'ın gazetemizden almış olduğu ücretlerden bazılarının dekontu" ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ'a 16 Aralık 2011'de 43 bin; 28 Aralık 2011'de 100 bin TL ödeme yapıldığı açıkça görülüyor. Özbolat, Yanardağ'ın gazetede eşine yüksek maaşla ve sahte isimle köşe yazıları yazdırdığını da iddia ederek "Yanardağ, şu an sorguladığı kaynaklardan yıllarca beslenmiştir" dedi.