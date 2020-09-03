Türkiye Macaristan maçı canlı yayın izle! TRT 1 Türkiye Macaristan Milli maçı canlı izle ekranı

Türkiye Macaristan milli maçı için heyecan dorukta. 9 ay sonra sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile tarihinin 13. randevusuna çıkıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Uluslar Ligi B Ligi'nde Macaristan ile ilk mücadelesine çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde grubun ilk haftasında avantajı elinde bulunduracak.
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan önemli mücadele 21:45'te başlayacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Bu noktada, A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, 'Türkiye Macaristan milli maç canlı izle' başlığı altında araştırmalarını arttırdı. Haberimizden, Türkiye Macaristan maçı canlı yayın izle ekranı ve 11'ler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İşte, Türkiye Macaristan maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı;
TARİH: 03.09.2020
STADYUM: 4 Eylül Stadı
HAKEM: Artur Dias
SAAT: 21:45
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile sahasında yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele koronavirs (kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 63. maçında
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 45. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.
Türkiye, Macaristan mücadelesi ile 579. kez sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşılaşmanın 497'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 578 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Milli takımın eylül karnesi
Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi. Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 23 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yas?andı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi.
Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.