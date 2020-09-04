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Bakan 'tan Ankara-Niğde Otoyolu açılış mesajı

T.C. , bugün açılışı gerçekleşen 'nin en akıllı otoyolu olarak tarihteki yerini alan Ankara-Niğde Otoyolu için bir mesaj yayınladı. Albayrak yayınladığı mesajda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! 'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 19:11 Son Güncelleme: 4.9.2020 19:37 ABONE OL
Bakan Berat Albayrak'tan Ankara-Niğde Otoyolu açılış mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Türkiye'nin en akıllı otoyolu arasındaki yerini alan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Bakan Berat Albayrak, mesajında yolun hayırlı olmasını diledi.

"YÜZYILIN FELAKETİ DE GELSE BİZİ HİZMET YAPMAKTAN ALIKOYAMAZ"

Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Berat Albayrak'tan Ankara-Niğde Otoyolu açılış mesajı
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