Bakan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Erdoğan tarafından "Geleceğin yolu" olarak nitelenen Ankara-Niğde Otoyolu ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bu katkıları anlatan bir paylaşım yaptı.