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Bakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Ankara-Niğde Otoyolunun açılışından sonra, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yeni açılan otoyolun getireceği tasarruflar anlatılıyor.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 22:30 Son Güncelleme: 4.9.2020 22:43 ABONE OL
Bakan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Erdoğan tarafından "Geleceğin yolu" olarak nitelenen Ankara-Niğde Otoyolu ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bu katkıları anlatan bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin en akıllı otoyolu Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı

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Bakan'dan dikkat çeken paylaşım
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