Bakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolunun açılışından sonra, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yeni açılan otoyolun getireceği tasarruflar anlatılıyor.
Giriş Tarihi: 4.9.2020 22:30Son Güncelleme: 4.9.2020 22:43ABONE OL
Başkan Erdoğan tarafından "Geleceğin yolu" olarak nitelenen Ankara-Niğde Otoyolu ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bu katkıları anlatan bir paylaşım yaptı.