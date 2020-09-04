Evlenmek isteyen erkekleri dolandıran çete çökertildi

Çanakkale'de evlenmek isteyen erkekleri dolandıran 2'si kadın 9 kişilik çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çan ilçesi ve köylerinde vatandaşların haraca bağladığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Çetenin, vatandaşlardan tehditle para aldığı ve zorla senet imzalattığı belirlendi. Bunun üzerine Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan çete elebaşı A.K, kadın zanlılar M.K. ve E.K. ile H.K, R.K, M.Ö, A.E, R.D, B.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu ve 1 av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlıların, köylerde yaşayan erkekleri Tunus ve Cezayir'den getirecekleri kadınlarla evlendirme vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşların ödediği "başlık parası"nın M.K. ve E.K'nin banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan şüphelilerden B.K'nin Tekirdağ'da Türkçe öğretmenliği yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

