HDP’nin utanç raporu

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak dokunulmazlığını kaldırılması için fezleke hazırlanan eski HDP'li Tuma Çelik ile ilgili raporunu tamamladı. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, dün raporu imzalayarak, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu.Milletvekillerinin TBMM'nin saygınlığına zarar verme ihtimali bulunan tavır, tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli gayreti ve hassasiyeti gösterme vazifeleri bulunduğu belirtilen raporda, "Yasama organının saygınlığını korumak öncelikle milletvekillerine düşen son derece önemli ve hassas bir görevdir. Dolayısıyla milletvekillerinin milletin temsilcileri olarak makamlarının gerektirdiği saygınlığa uygun tutum ve davranış içerisinde olmaları beklenmektedir" denildi.Raporda, "Cinsel saldırı eylemine ilişkin somut olarak; eylem, zaman, yer ve kişi belirtmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen şahsın müştekiye rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğu görülmüştür" denildi. Raporda, Tuma Çelik savunmasında D.K'nın anlattığı şekilde evin mülkiyeti, olay yeri ve zamanı müştekinin beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullandığına dikkat çekilen raporda, "Soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in söz konusu dosya bakımından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadesi yer aldı. Komisyon Başkanı Ali Özkaya, "Bundan sonrası Karma Komisyon ve Genel Kurul'un takdirindedir. Karma Komisyon'un 1 aylık süresi var" diye konuştu.