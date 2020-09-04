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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız.”

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:43 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı.

Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız.

Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz.
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması
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