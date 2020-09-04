Minber yerine kondu! Kariye Camii'nde geri sayım başladı

Kariye Camii, 72 yıl sonra yeniden cemaatle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Edirnekapı'nın Haliç'e bakan yamacında bulunan Ortaçağ Rum Ortodoks Kilisesi Bizans İmparatorluğu Dönemi'nde büyük bir yapı topluluğu olan Khora Manastırı'nın merkezini oluşturuyordu.

Kariye Camii 72 yıl sonra yeniden cemaat ile buluşacak! Ahşap minber konuldu | Video

İLK ELE GEÇİRİLEN YAPILARDAN BİRİYDİ

Surların dışında kalması sebebiyle Türkçe'deki 'Köy' anlamındaki Karye'den gelen Kariye ismi verildi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında ilk ele geçirilen yapılardan olan Khora Manastırı bir süre boş kaldı. Şehrin içindeki bazı kilise ve harabeler II. Bayezid döneminde camiye dönüştürüldüğünde Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. İçindeki Hristiyanlık sembolleri, yazılar ve mozaikler ince bir boya ile yapı tahrip edilmeden örtüldü.

1948 YILINDA VAKIFLARDAN ALINIP MÜZE YAPILDI

Kariye Camii, 1948 yılında vakıflardan alınıp müze yapıldı. Kariye, Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürüldü ve 21 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açıldı. Kararname ile Kariye'nin yönetimini alan Diyanet İşleri Başkanlığı, yapının ibadete uygun hale gelmesi için çalışma başlattı.

MİNBER YERİNE KONDU!

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kariye Camii'ye minber getirildi. İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu. İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü.