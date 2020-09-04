ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenilen 88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Özel güvenlik alımı kapsamında adaylar, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen sınavlara katılım gösterdi. Sınavın ardından kısa bir süre sonra soru ve cevaplar erişime açıldı. Adaylar o günden bu yana ise 'ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu. Zira, adayların hayallerini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceği 2020 ÖGG sonuçları ile belli olacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 64. Yenileme Eğitimi ve 88. Temel Eğitimi Sınavı Sonuçları açıklandı.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2020

Haberimizden, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı;