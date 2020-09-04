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ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenilen 88. dönem sınav sonuçları açıklandı. 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınava katılım gösteren binlerce özel güvenlik adayı, o günden bu yana ÖGG sınav sonuçları hakkında araştırmalarını arttırmıştı. EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. İşte, 2020 ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:29 ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenilen 88. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı. alımı kapsamında adaylar, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen sınavlara katılım gösterdi. Sınavın ardından kısa bir süre sonra soru ve cevaplar erişime açıldı. Adaylar o günden bu yana ise 'ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu. Zira, adayların hayallerini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceği 2020 ÖGG sonuçları ile belli olacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 64. Yenileme Eğitimi ve 88. Temel Eğitimi Sınavı Sonuçları açıklandı.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2020

Haberimizden, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir; merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
İşte, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı;

ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.

64. YENİLEME EĞİTİMİ VE 88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  • Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
  • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
  • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
  • Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
  • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
  • Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
  • Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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ÖGG sınav sonuçları 88. dönem açıklandı! EGM ile Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
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