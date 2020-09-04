RTÜK çocuk istismarına geçit vermedi

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü. Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst Kurul, 9 Eylül'de yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu. Uzman raporundaki "Yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, Netflix'in, "yayın hizmetlerinin çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, RTÜK'e çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlarla mücadeledeki hassasiyetinden ötürü teşekkür etti. Selçuk "Çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü içeriğin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi. ANKARA