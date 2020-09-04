SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 4 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 4 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video

4 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı:

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.

Test sayısı: 117.113

Vaka sayısı: 1612

Vefat sayısı: 53

İyileşen hasta sayısı: 1021

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. " ifadelerini kullandı.

Test sayısı: 110.225

Vaka sayısı: 1642

Vefat sayısı: 49

İyileşen hasta sayısı: 1211

2 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

Test sayısı: 107.927

Vaka sayısı: 1596

Vefat sayısı: 45

İyileşen hasta sayısı: 947