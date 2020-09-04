Son dakika: Dünya televizyonlarında bir ilk! A News Meis açıklarında...

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tırmanırken, Meis Adası dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri durumunda. A News ekibi Meis Adası açıklarına giderek son durumu aktardı, adadan son görüntüleri paylaştı.

500 METREYE KADAR YAKLAŞILDI

A News ekibi özel bir tekne ile Türk karasularından Meis Adası'nı görüntüledi. Görüntülerde adanın Türkiye'ye yakınlığı gözler önüne serildi. Tekne 500 metreye kadar aadaya yaklaşırken, adada sakin bir havanın hakim olduğu gözlendi. Ancak, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarması yaptığı biliniyor.

A News ekibi Meis açıklarında! Dünya televizyonlarında bir ilk | Video

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu her defasında vurgularken, masada bir çözüme hazır olduğunu da iletiyor. NATO, iki ülke arasında yürüttüğü telefon diplomasisi ile görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu gelişmeyi, Yunanistan yalanladı. Yunanistan'ın şımarıkça tavrı şok etkisi yaratırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, Yunanistan" dedi.

Yunanistan gerilimi tırmandırmak için küstah tavırlar sergiliyor.

ADAYA ANLAŞMAYA AYKIRI OLARAK ASKER ÇIKARDILAR

Türkie, yasalara ve uluslararası hukuka uygun adımlar atarken, Yunanistan Meis Adası'na asker çıkararak Paris Antlaşması'nı ihlal etti. Türkiye, diplomatik yollardan kaçan Yunanistan'ın bu yollar ile bir yere varamayacağını söylüyor.

Türkiye, önkoşulsuz her görüşmeye açık olduğunu bildirdi.