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SON DAKİKA! 'cülerin bir hareketi daha deşifre oldu! Hepsini ormana gömmüşler

'da ormanlık alanda / silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:18 Son Güncelleme: 4.9.2020 20:19 ABONE OL
SON DAKİKA! FETÖ'cülerin bir hareketi daha deşifre oldu! Hepsini ormana gömmüşler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, ormanlık alanda, örgüt üyelerince toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval, bulundu. Çuvallardan çok sayıda örgütsel materyal çıktı. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

HÜCRE EVİNDE 2 GÖZALTI
Diğer bir operasyonda ise 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda 2 yıldır aranan K.Ç. ile aynı suçtan Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen yakalama kararı doğrultusunda 1 yıldır aranan R.Ç. Muratpaşa ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı. 2 şüphelinin örgüt tarafından kullanılan kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hemşirelik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen R.Ç. ile K.Ç.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

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SON DAKİKA! FETÖ'cülerin bir hareketi daha deşifre oldu! Hepsini ormana gömmüşler
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