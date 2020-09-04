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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberi: Bu hafta sonu var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın olacak mı?

haberleri... Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen uygulaması, vaka sayılarının artmasının ardından yeniden tartışma konusu oldu. Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının bulaşma zincirini kırmak için Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Büyükşehirler ve Zonguldak'ı kapsayan bu yasaklar normalleşme süreci ile birlikte sona erdi. Peki, 5-6 Eylül olacak mı? Bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:00 Son Güncelleme: 4.9.2020 20:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının akabinde olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da, vatandaşlar kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

5-6 EYLÜL HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KISITLAMA OLACAK MI?

4 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '5-6 Eylül hafta sonu yarın , var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeleri şöyle;

Son dakika haberi: Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

Son dakika haberi: Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı

, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

Son dakika haberi: Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu getirilmesine sıcak bakılıyor.

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Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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