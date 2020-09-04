Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının akabinde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da, vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

5-6 EYLÜL HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KISITLAMA OLACAK MI?

4 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '5-6 Eylül hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;