SON DAKİKA HABERLERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan kına geceleri, nişanlar, nikahlar ve düğünlerle ilgili yeni genelge! Düğünler yasaklandı mı, iptal mi oldu?

İçişleri Bakanlığı'ndan nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler hakkında son dakika kararı alındı. Bakanlık tarafından 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Bu genelge ile beraber, 'Düğünler yasaklandı mı, iptal mi oldu?' gibi sorular da yanıt buldu. Artan corona virüs vaka sayılarının ardından nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerin durumu uzun süredir merak ediliyordu.

SON DAKİKA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile konuya son nokta koyuldu!

NİŞANLAR, KINA GECELERİ, NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan maddeler ile nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerle ilgili alınan kararlar şu şekilde;