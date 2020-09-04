SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

İnce, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum." diye konuştu.

İnce, bugün gerçekleştireceği ziyaretler ve etkinlikler sırasında temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeye özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.