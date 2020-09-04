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: 'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

HABERİ: 'den umudunu keserek '1000 Günde Memleket' ismini verdiği hareketi başlatan , bu sabah Havalimanı'ndan 'a hareket etti. İnce, Sivas yolculuğu öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklamad bulundu. CHP'den ihraç edilmesi istemi ile bi üyenin dilekçe vermesi ile ilgili konuya değinen İnce, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum" dedi. İnce, kısa bir yolculuğun ardından Sivas'a ulaştı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:56 Son Güncelleme: 4.9.2020 10:43 ABONE OL
SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

Eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı , '1000 Günde Memleket' adını verdiği hareket için 'a gitti. İnce, Sivas'a giderken Havalimanı'nı kullandı. Burada kendisini bekleyen basın mensupları ile kısa süre konuşan Muharrem İnce, ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorumunu yaptı. İnce, kaygısı ve korkusunun olmadığını belirtti.

SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

İHRAÇ TARTIŞMALARINA İLK YORUM

Hareket başlatacağını duyurduktan sonra yeniden sessizliğe gömülen İnce, beklenen tarihin gelmesi ile sessizliğini bozdu. Partiden ihraç edileceği konuşulan İnce, bir üyenin kendisi ile ilgili verdiği dilekçeyi değerlendirdi. İnce, önceki açıklamalarından farklı olarak ihraç edilmekten korkmadığını ifade etti.

SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

İnce, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum." diye konuştu.

İnce, bugün gerçekleştireceği ziyaretler ve etkinlikler sırasında temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeye özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

İNCE'NİN SİVAS PROGRAMI

'nin, "1000 Günde Memleket Hareketi" adı altında bugün 'ta gerçekleştireceği program belli oldu.

İnce'nin bugün açıklanan 4 Eylül Sivas programı şöyle:

12.00 Sivas Kongre Binası Ziyareti

14.00 Madımak ziyareti

15.00 Savona Otel'de Sivas Yerel Basını ile sohbet

16.00 Otobüs ile Ankara'ya Hareket

SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

NE OLMUŞTU?

'den umudu kesen 'nin parti kuracağı iddiaları Ankara kulislerine bomba gibi düşmüştü. İnce, iddialar karşısında uzun süre sessiz kalırken, iddiaları yalanlamamıştı. Parti kurmayacağı yönünde çıkan bir haberi ise anında yalanlamıştı.

İnce, daha sonra düzenlediği basın toplantısında CHP'yi adeta topa tutmuş, parti kurmayacağını ancak hareket başlatacağını ifade etmişti. İnce'nin ağır eleştirileri karşısında CHP yönetimi sessiz kalma politikasını devreye sokmuş, Kılıçdaroğlu tüm üyelere talimat vermişti.

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İnce, 100 Gündem Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de 'tan başlatacağını duyurduktan sonra sessizliğe bürünmüştü. İnce'nin partiden ihraç edileceği konuşulurken, bir üye bu yönde dilekçe vermişti. Kılıçdaroğlu, ihraç haberlerini yalanlamıştı.

Parti içinde bir kısım İnce'nin ihracını savunurken, diğer kısım İnce'nin partide kalması gerektiğini savunuyor. İnce'nin kararı partiyi ikiye bölmüş durumda...

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...
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