SON DAKİKA: Muharrem İnce'den ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorum: Benim korkum yok...

Eski CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, '1000 Günde Memleket' adını verdiği hareket için Sivas'a gitti. İnce, Sivas'a giderken İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Burada kendisini bekleyen basın mensupları ile kısa süre konuşan Muharrem İnce, ihraç tartışmaları ile ilgili ilk yorumunu yaptı. İnce, kaygısı ve korkusunun olmadığını belirtti.
İHRAÇ TARTIŞMALARINA İLK YORUM
Hareket başlatacağını duyurduktan sonra yeniden sessizliğe gömülen İnce, beklenen tarihin gelmesi ile sessizliğini bozdu. Partiden ihraç edileceği konuşulan İnce, bir üyenin kendisi ile ilgili verdiği dilekçeyi değerlendirdi. İnce, önceki açıklamalarından farklı olarak ihraç edilmekten korkmadığını ifade etti.
İnce, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum." diye konuştu.
İnce, bugün gerçekleştireceği ziyaretler ve etkinlikler sırasında temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeye özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.
İNCE'NİN SİVAS PROGRAMI
Muharrem İnce'nin, "1000 Günde Memleket Hareketi" adı altında bugün Sivas'ta gerçekleştireceği program belli oldu.
İnce'nin bugün açıklanan 4 Eylül Sivas programı şöyle:
12.00 Sivas Kongre Binası Ziyareti
14.00 Madımak ziyareti
15.00 Savona Otel'de Sivas Yerel Basını ile sohbet
16.00 Otobüs ile Ankara'ya Hareket
NE OLMUŞTU?
CHP'den umudu kesen Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları Ankara kulislerine bomba gibi düşmüştü. İnce, iddialar karşısında uzun süre sessiz kalırken, iddiaları yalanlamamıştı. Parti kurmayacağı yönünde çıkan bir haberi ise anında yalanlamıştı.
İnce, daha sonra düzenlediği basın toplantısında CHP'yi adeta topa tutmuş, parti kurmayacağını ancak hareket başlatacağını ifade etmişti. İnce'nin ağır eleştirileri karşısında CHP yönetimi sessiz kalma politikasını devreye sokmuş, Kılıçdaroğlu tüm üyelere talimat vermişti.
Son dakika haberi | Muharrem İnce, Sivas'ta canlı yayında 'Memleket Hareketi' konuşması | Video
İnce, 100 Gündem Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağını duyurduktan sonra sessizliğe bürünmüştü. İnce'nin partiden ihraç edileceği konuşulurken, bir üye bu yönde dilekçe vermişti. Kılıçdaroğlu, ihraç haberlerini yalanlamıştı.
Parti içinde bir kısım İnce'nin ihracını savunurken, diğer kısım İnce'nin partide kalması gerektiğini savunuyor. İnce'nin kararı partiyi ikiye bölmüş durumda...