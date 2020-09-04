Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman tutuksuz yargılanacak

17 SANIK TUTUKLU YARGILANACAK

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi; tutuklu yargılanan Tuğrul Kaş ve Engin Özcan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme; Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

VEFA SALMAN'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme; tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Mahkeme, Vefa Salman hakkında ise yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Duruşma; 9 Aralık 2020 tarihine ertelendi.



Duruşmanın sona ermesinin ardından tutuklu yakınlarının adliye çıkışına karara tepki gösterdiği gözlendi.



34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.



YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.



Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da sanık olarak yargılanıyor.

Son dakika: Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman’ın tutuklanması istendi Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme…