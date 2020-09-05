Barzani’yle görüşmede PKK’yla ortak mücadele vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi. Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Barzani heyetiyle birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sabah kahvaltısında konuk edildi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.IRAK'IN kuzeyindeki medya organları Barzani'nin Türkiye ziyaretine geniş yer ayırdı. Rudaw, "Erbil- Ankara arasında yeni bir dönem açıldı. 12 milyar doları bulan ticaret hacminin geliştirilmesi, enerji işbirliği ve PKK'ya karşı ortak mücadele hedef" yorumunu yaptı.