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Corona virüslü öğrenciyi sınava ekipler götürdü

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılış töreninde Erdoğan ile görüşen 4 yaşındaki ailesi ile birlikte korona virüse yakalandı. Bugün sınava girecek olan ağabeyi filyasyon ekiplerince okuluna götürülürken minik çocuk kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen oyuncak ile ağabeyini sınava uğurladı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 11:06 Son Güncelleme: 5.9.2020 11:08 ABONE OL
Corona virüslü öğrenciyi sınava ekipler götürdü
Abdulkadir Tunçel, beyninde bulunan tümör nedeniyle Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü sırada babası Ömer Tunçel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çocuğunun kendisini çok sevdiğini belirten bir tweet attı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanenin açılış töreninde küçük çocukla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirerek çocuğa bir oyuncak ambulans hediye etmişti.

Minik çocuk tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi ancak bu sefer de aile korana virüse yakalandı. Genel sağlık durumları iyi olan aile evde tedavi görüyor. Ailenin büyük çocuğu Muhammed Emin'in ise bugün İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girmesi gerekiyordu. Aile durumu Sağlık Bakanlığına bildirdi ve yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine çocuğun sınava götürülmesi için bir filyasyon ekibi görevlendirildi. Özel kıyafetlerle çocuğun evine gelen filyasyon görevlileri, çocuğu sınava gireceği TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü.
Öte yandan diğer hasta olan çocukların da filyasyon ekipleri tarafından okullara getirildiği görüldü.

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Corona virüslü öğrenciyi sınava ekipler götürdü
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