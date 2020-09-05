Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkışının ardından dünya üzerinde şaşırtıcı bir hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Dünya geneliyle birlikte Türkiye'de etkilerini sürdüren koronavirüs salgını ilk vaka teşhisinin ardından bugün kadar geçen süre içinde toplamda 6 bin 511 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ülkemizdeki ilk vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı analiz ve çalışmaların sonrasında çıkan sonuçlara ilişkin günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafınca gerek kişisel Twitter hesabı aracılığıyla gerekse Bilim Kurulu toplantıları sonrası vaka ve günlük tablo olarak açıklamayı sürdürüyor. Bu haberlerle birlikte 4 Eylül 2020 Cuma vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini merak eden vatandaşlarımız 4 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorularının cevaplarıyla ilgili bilgi araştırması yapmaya yoğun olarak devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından 4 Eylül 2020 Cuma Türkiye vaka ve ölü sayıları ve corona virüsü son durum tablosunusosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo analiz ve değerlendirmeleriyle 4 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşımı yapıldığı anda burada olacak...
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.
Son dakika! 4 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000'in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.
Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.