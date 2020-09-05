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| Bakan Koca duyurdu: 3 ay süreyle ek ödeme verilecek

haberi: Sağlık Bakanı 'dan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 10:05 Son Güncelleme: 5.9.2020 10:23 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu: 3 ay süreyle ek ödeme verilecek

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu: 3 ay süreyle ek ödeme verilecek
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