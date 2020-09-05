Son dakika: DEAŞ eyleminin detayları ortaya çıktı! DEAŞ'ın Sözde Adana Emiri Mahmut Özden saldırı emrini bu sözlerle vermiş

15 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir otelde yapılan operasyonda Hüseyin Sağır isimli şahsın üzerinde uzun namlulu silah ve 5 dolu şarjörle gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli briketçi/Ebu Hamzi kod adlı Mahmut Özden'in Hüseyin Sağır'ın yapmayı planladığı eylemin talimatını verdiğinin değerlendirildiği anlatıldı. Bunun üzerine Adana'da Mahmut Özden'in gözaltına alındığı kaydedildi.

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TALİMATLARI ORTAYA ÇIKTI

Özden'in ikametinde yapılan arama sonucu elde edilen dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, Hüseyin Sağır'a gönderilen yazı ele geçirildi. Yazıda Özden'in Sağır'a "Ey kardeşim, hiçbir zaman tedbiri elden bırakma. Çok dikkatli davran. Senden özellikle bu amel öncesi elindeki telefonu imha etmeni, bu senin ve diğer kardeşlerimizin maslahatı için daha hayırlı" şeklinde talimat verdiği belirlendi. Bu talimat sonrası Sağır'ın telefonu imha ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mahmut Özden'in ikametinden çıkan dijital malzemelerin yapılan incelemelerinde de telefon kullanımına yönelik güvenlik önlemleri konusunda

taviz verilmemesi, hatta bir şahsın kendisinin ya da eşinin de telefon kullanmaması, kullandığında yerlerinin tespit edildiklerine dikkat edilmesi hususunda bilgilerin bulunduğu kaydedildi.