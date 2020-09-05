Soner Yalçın çocuk istismarcısı Fatih Şağban üzerinden operasyon yapmış: “Erdoğan misyonunu tamamladı, Davutoğlu'nu destekliyoruz"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban (58) küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.



ODA TV; ŞAĞBAN'I TARİKAT LİDERİ OLARAK TANITMIŞ

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıttığı ifade edildi.





Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihli haberinde yer alan haberinde Fatih Sağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıttığı öğrenildi. Oda TV; söz konusu haberinde; Fatih Sağhan hakkında; "Tarikat lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Uşşaki lideri…" ve "Uşşaki tarikatı lideri…" ifadelerini kullanmış.

Oda TV haberinde; Fatih Şağban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmasının videosunu da yayınladı.

Oda TV'nin; İslami duyarlılığa sahip vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ve cemaatlere yönelik haberlerinde sürekli yorumda bulunurken, Fatih Şağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtması dikkat çekiyor.







ERDOĞAN MİSYONUNU TAMAMLADI, HÜKÜMETİ MANEVİYATTA DAVUTOĞLU'NA TESLİM ETTİK



Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.



Oda TV'nin söz konusu haberi aynen şöyle:



"Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.



Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.

Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti."



"TAYYİP BEY BAŞKANLIK SİSTEMİNİ HİÇ ZORLAMASIN"



Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.

Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."





EYÜP FATİH ŞAĞBAN TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Şağban, Akyazı'da yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz ettiği ifade edildi.